Привласнення комунальної нерухомості в Одесі: ексдепутата екстрадували з Румунії

Фото: Одеська обласна прокуратура

В Україну екстрадували колишнього депутата Одеської міської ради, якого підозрюють в організації групи, що незаконно заволодівала комунальною нерухомістю в Одесі. За даними слідства, збитки громаді перевищують 11 млн грн

Про це повідомила Одеська обласна прокуратура, передає RegioNews .

У 2011–2019 роках підозрюваний, за версією слідства, організував злочинну групу, учасники якої за допомогою підроблених документів привласнювали нерухомість у центрі Одеси. Серед об’єктів, якими вони незаконно заволоділи, — нежитлові приміщення, горища, квартири, підвал і земельна ділянка.

Колишній депутат переховувався від слідства, через що його оголосили в розшук. Згодом чоловіка затримали в Румунії та екстрадували в Україну.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі 600 тис. грн. Прокуратура оскаржуватиме це рішення та наполягатиме на збільшенні застави до 11 млн грн.

Обвинувальний акт щодо трьох інших учасників групи наразі розглядає суд.

Нагадаємо, чиновника КМДА судитимуть за недостовірне декларування. Він "забув" вкззати майно на 22 мільйони гривень. Зокрема, чиновник купив автомобіль Infiniti FX37S вартістю 440 тисяч гривень, Mersedes Benz GL500 вартістю 600 тисяч гривень, а також інше майно.