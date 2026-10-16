Карпати накрила негода: на горі Піп Іван мороз до -5°

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На горі Піп Іван у Карпатах 16 жовтня зафіксували складні погодні умови. Температура повітря опустилася до -5°C, дме північний вітер зі швидкістю 12 м/с, а видимість залишається обмеженою

Про це інформує Головне управління ДСНС в Івано-Франківській області, передає RegioNews.

За їхніми даними, на вершині хмарно, а поєднання низької температури, сильного вітру та поганої видимості може становити загрозу для життя і здоров’я туристів.

Рятувальники закликають мандрівників утриматися від походів у високогір’я до покращення погодних умов.

Туристам радять стежити за прогнозами погоди та повідомленнями рятувальних служб і не ризикувати заради сходження на вершини за несприятливих умов.

Нагадаємо, раніше у Карпатах гірські рятувальники допомогли чотирьом туристам, які через погіршення погодних умов опинилися у складній ситуації між горами Брескул та Пожижевська.