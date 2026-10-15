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Вадим Денисенко політичний аналітик, медіаменеджер info@regionews.ua
15 жовтня 2026, 21:15

У нас немає плана "б"! Чи є план "б" в ЄС?

15 жовтня 2026, 21:15
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Візит Зеленського до Лондона поки не приніс вагомих результатів крім заяви про прискорення поставок ракет LMM . Схоже, стратегія європейців - чекати чим закінчаться вибори в США
Візит Зеленського до Лондона поки не приніс вагомих результатів крім заяви про прискорення поставок ракет LMM . Схоже, стратегія європейців - чекати чим закінчаться вибори в США
Фото з відкритих джерел
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1. До останнього часу алгоритм дій в таких ситуаціях був наступний. Сварка - європейці просять Україну не ескалювати - лідери Британії, Франції, Німеччини та Італії вмовляють Трампа відступити - примирливо зустріч з Зеленським.

Зараз нема навіть натяків на те, що лідери європейських країн починають свою примирливо функцію. Більше того, вони роблять все, щоб не посваритися з Трампом.

2. В цей же час ми маємо ситуацію, коли ряд українських чиновників входить в ескалацію з США без будь-якої стратегії. Більше того, в силу багатьох обставин, в тому числі і обʼєктивних, ми змушені будемо погодитися на ту стратегію, яку нам запропонує ЄС.

3. І тут ми підходимо до головного питання сьогоднішнього дня: "а чи існує план "б" в європейців? Зараз, схоже, запасний план європейців зводиться до двох пунктів: а) дочекатися результатів виборів; б) за цей час не посваритися з Трампом. Що буде в разі того, коли республіканці збережуть більшість в сенаті поки абсолютно відкрите питання (чому це важливо, я говорив вчора, лінк на відео буде в коментарях).

4. На цьому фоні варто звернути увагу на те, що стратегія Трампа - це спроба дотиснути не лише Україну, але й ЄС до швидких рішень, які продемонструють, що Трамп досягнув мирної угоди. Поки європейці до цього не готові. Але тиск точно буде посилюватися.

5. Паралельно Трамп спробує вийти на певне примирення з Іраном, хоча там ситуація значно складніша, як через те, що США не готові до будь-якої ширшої ескалаціі ні в Ірані, ні в Ємені, так і через вибори в Ізраілі, які відбудуться за тиждень до виборів в США.

6. На жаль, в наступні тижні у нас буде надто мало субʼєктності для самостійної гри. Ми будемо змушені рухатися в фарватері виклбчноі логіки лідерів Європи.

7. Я хотів би просто нагадати всім, що головний принцип американської дипломатії - не вирішити питання, а досягнути балансу сил між великими системами. Це завжди треба памʼятати, коли ми вживаємо термін "справедливість"

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війна Україна Європа РФ
 
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