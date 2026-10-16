Фото: поліція

ДТП сталася 15 жовтня близько 16:00 у Володимирському районі

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

У селі Верба 50-річний водій авто Volkswagen не впорався з керуванням та в'їхав в електроопору. Легковик перекинувся на дах, а стовп повалився.

Від отриманих травм водій загинув на місці. Постраждали двоє пасажирів авто: 34-річну жінку госпіталізували до лікарні.

Відкрито кримінальне провадження. Правоохоронці встановлюють всі обставини аварії.

Нагадаємо, 13 жовтня близько 05:40 на Сумщині на мосту "ВАЗ" врізався в металевий відбійник – той наскрізь проштрикнув авто. Водій та пасажирка загинули на місці, ще один пасажир дістав травми.