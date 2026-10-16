На Закарпатті священника затримали після стрілянини: двоє загиблих

Фото: Прокуратура України

У селищі Вишково Хустського району на Закарпатті чоловік відкрив стрілянину по перехожих. Унаслідок нападу двоє людей загинули, ще троє постраждали. Поліцейські оперативно затримали підозрюваного

Про це повідомили в Закарпатській обласній прокуратурі, передає RegioNews.

Повідомлення про стрілянину надійшло до поліції 15 жовтня близько 16:00. За попередніми даними, чоловік ішов центральною вулицею селища та стріляв у перехожих.

Загинули двоє місцевих жителів віком 62 та 64 роки. Ще троє потерпілих перебувають у лікарні, де їм надають медичну допомогу.

Для розшуку озброєного чоловіка правоохоронці ввели спеціальну поліцейську операцію "Грім". Підозрюваного затримали за лічені хвилини. Ним виявився 45-річний місцевий житель, який, за даними прокуратури, є священнослужителем УПЦ Московського патріархату.

Чоловіка затримали. Наразі з ним проводять невідкладні слідчі дії.

Кримінальне провадження відкрили за п. 1 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство двох або більше осіб, а також за ч. 2 ст. 15 та п. 1 ч. 2 ст. 115 КК України – закінчений замах на таке вбивство.

Обставини стрілянини встановлюють.

Нагадаємо, на Рівненщині під час стрілянини загинув 27-річний житель Рівного. Чоловік дістав два вогнепальні поранення у спину. Поліцейські менш ніж за вісім годин розшукали та затримали двох підозрюваних у причетності до злочину.