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У Карпатах через негоду рятували чотирьох туристів
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16 жовтня 2026, 10:53

У Карпатах через негоду рятували чотирьох туристів

16 жовтня 2026, 10:53
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Фото: ДСНС Франківщини
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У Карпатах гірські рятувальники допомогли чотирьом туристам, які через погіршення погодних умов опинилися у складній ситуації між горами Брескул та Пожижевська

Про це інформує Головне управління ДСНС в Івано-Франківській області, передає RegioNews.

Повідомлення про туристів надійшло 16 жовтня о 02:00. Група потребувала допомоги через погіршення погоди та виснаження однієї з учасниць, 2004 року народження.

Попри відсутність зв’язку з мандрівниками, рятувальникам вдалося встановити їхнє місцеперебування. На допомогу вирушили гірські рятувальники з Ворохти.

Фахівці дісталися до туристів і супроводили всіх чотирьох до навчально-спортивної бази "Заросляк".

У зв’язку з ускладненням погодних умов рятувальники закликають туристів відповідально планувати походи в гори. Восени сніг, низька температура, сильний вітер та обмежена видимість підвищують ризик переохолодження й втрати орієнтування.

Перед мандрівкою рекомендують:

  • перевіряти прогноз погоди,
  • обирати маршрут відповідно до фізичної підготовки учасників,
  • брати теплий водонепроникний одяг,
  • відповідне взуття, ліхтарик, запас їжі та води,
  • заряджений телефон і павербанк.

Нагадаємо, 23 серпня під час спуску з Говерли синім туристичним маршрутом до урочища Заросляк травмувалася 31-річна туристка з Київської області.

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