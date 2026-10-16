У Карпатах через негоду рятували чотирьох туристів

Фото: ДСНС Франківщини

У Карпатах гірські рятувальники допомогли чотирьом туристам, які через погіршення погодних умов опинилися у складній ситуації між горами Брескул та Пожижевська

Про це інформує Головне управління ДСНС в Івано-Франківській області, передає RegioNews.

Повідомлення про туристів надійшло 16 жовтня о 02:00. Група потребувала допомоги через погіршення погоди та виснаження однієї з учасниць, 2004 року народження.

Попри відсутність зв’язку з мандрівниками, рятувальникам вдалося встановити їхнє місцеперебування. На допомогу вирушили гірські рятувальники з Ворохти.

Фахівці дісталися до туристів і супроводили всіх чотирьох до навчально-спортивної бази "Заросляк".

У зв’язку з ускладненням погодних умов рятувальники закликають туристів відповідально планувати походи в гори. Восени сніг, низька температура, сильний вітер та обмежена видимість підвищують ризик переохолодження й втрати орієнтування.

Перед мандрівкою рекомендують:

перевіряти прогноз погоди,

обирати маршрут відповідно до фізичної підготовки учасників,

брати теплий водонепроникний одяг,

відповідне взуття, ліхтарик, запас їжі та води,

заряджений телефон і павербанк.

Нагадаємо, 23 серпня під час спуску з Говерли синім туристичним маршрутом до урочища Заросляк травмувалася 31-річна туристка з Київської області.