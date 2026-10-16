Росіяни вдарили по Запоріжжю з РСЗВ: поранена жінка

Фото: ДСНС Запоріжжя

У Запоріжжі внаслідок російського удару з реактивних систем залпового вогню травмувалася жінка

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

Вибухова хвиля та уламки пошкодили розташовані поруч будівлі й гаражі. Один із двоповерхових будинків зазнав часткового руйнування.

На місці удару рятувальники обстежили територію, щоб виявити можливих потерпілих і надати їм допомогу.

До ліквідації наслідків обстрілу залучили всі відповідні екстрені служби.

За даними Ради оборони Запорізької області, впродовж доби окупанти завдали 669 ударів по 48 населених пунктах Запорізької області. Надійшло 78 повідомлень про пошкодження житла, автівок та об’єктів інфраструктури.

Нагадаємо, в ніч на 16 жовтня РФ атакувала Україну 149 ударними БпЛА типу Shahed (108 із них – реактивні), Гербера, дронами-імітаторами типу "Пародія". Зафіксовано влучання 27 засобів повітряного нападу противника на 24 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 14 локаціях.