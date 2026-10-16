У Вишгороді скасували оренду понад 9,5 га землі на набережній

Фото: Київська обласна прокуратура

Про це повідомила Київська обласна прокуратура, передає RegioNews .

За позовом Київської обласної прокуратури суд 14 жовтня 2026 року задовольнив вимоги щодо повернення землі громаді.

За даними прокуратури, Вишгородська міська рада передала товариству в оренду для забудови земельну ділянку водного фонду площею 4,0354 га на вулиці Набережній. Згодом у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно зареєстрували право оренди вже на 9,5354 га, хоча відповідних змін до договору не вносили.

Під час судового розгляду прокурори довели, що договір оренди іншої земельної ділянки площею 5,5 га припинив дію ще у 2006 році. Натомість договір, укладений у 2012 році, стосувався лише ділянки площею 4,0354 га.

Суд скасував рішення державних реєстраторів щодо реєстрації права оренди та зміни площі земельної ділянки, визнав договір оренди землі недійсним і зобов’язав повернути ділянку територіальній громаді Вишгорода.

Таким чином, громада має повернути у своє розпорядження понад 9,5 га землі водного фонду на набережній міста.

Нагадаємо, що на Одещині до суду скерували обвинувальний акт щодо колишнього голови сільської ради Березівського району, якого підозрюють у службовій недбалості.