"Боні і Клайд" для ухилянтів: на Одещині подружжя влаштувало "тури за кордон"

Фото: ДПСУ

На Одещині правоохоронці викрили чоловіка та дружину. Вони намагались незаконно переправити чоловіка через придністровський сегмент українсько-молдовського кордону

Про це повідомляє Державна прикордонна служба, передає RegioNews.

Житель Одещині особисто доставляв "клієнтів" до кордону. Щоб його не побачили прикордонники, попереду їхала його дружина та перевіряла маршрут. Шукали вони клієнтів у месенджері. За "допомогу" в незаконному перетині кордону вони просили 5 тисяч доларів.

"Кожному з подружжя повідомлено про підозру у вчиненні ними злочину, відповідальність за який передбачена ст. 332 КК України. Чоловіку обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у понад 133 тис. гривень, дружині – цілодобовий домашній арешт", - кажуть прикордонники.

Нагадаємо, раніше у Сумській області отримали підозри двоє адвокатів та двоє суддів. Виявилось, вони займались схемою з фіктивними рішеннями для ухилення від мобілізації.