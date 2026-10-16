01:55  16 жовтня
Екс "ВІА Гра" показала, як дрон збивали прямо поруч з її будинком
08:22  16 жовтня
На Закарпатті священника затримали після стрілянини: двоє загиблих
10:53  16 жовтня
У Карпатах через негоду рятували чотирьох туристів
UA | RU
UA | RU
16 жовтня 2026, 13:55

"Боні і Клайд" для ухилянтів: на Одещині подружжя влаштувало "тури за кордон"

16 жовтня 2026, 13:55
Читайте также на русском языке
Фото: ДПСУ
Читайте также
на русском языке

На Одещині правоохоронці викрили чоловіка та дружину. Вони намагались незаконно переправити чоловіка через придністровський сегмент українсько-молдовського кордону

Про це повідомляє Державна прикордонна служба, передає RegioNews.

Житель Одещині особисто доставляв "клієнтів" до кордону. Щоб його не побачили прикордонники, попереду їхала його дружина та перевіряла маршрут. Шукали вони клієнтів у месенджері. За "допомогу" в незаконному перетині кордону вони просили 5 тисяч доларів.

"Кожному з подружжя повідомлено про підозру у вчиненні ними злочину, відповідальність за який передбачена ст. 332 КК України. Чоловіку обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у понад 133 тис. гривень, дружині – цілодобовий домашній арешт", - кажуть прикордонники.

Нагадаємо, раніше у Сумській області отримали підозри двоє адвокатів та двоє суддів. Виявилось, вони займались схемою з фіктивними рішеннями для ухилення від мобілізації.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
перетин кордону ухилення від мобілізації прикордонники
12 жовтня 2026
Кілька днів обстрілів "поклали" Київ: до якої зими готуватися українцям
Багатогодинна відсутність електроенергії, тимчасове припинення подачі води в тисячі будинків і непрацююче метро. Ще до настання холодів найбільш підготовлене до опалювального сезону місто України пере...
05 жовтня 2026
Замість підтримки – суди і хамство: як складається доля "героїв тилу"
З початку повномасштабної війни 1 177 українських робітників загинули через обстріли і 4 422 отримали травми. Багатьом з тих, хто вижив, згодом довелося боротися за соціальну допомогу, на яку люди маю...
01 жовтня 2026
Відновити не можна закрити: як за умов війни виживають знищені підприємства
Першими постраждали аграрії, далі пішли АЗС та логістичні центри, Дата-групи й інтернет-провайдери, а також виробники ліків, текстилю, постачальники спортивного інвентарю
28 вересня 2026
Замість українських медиків – мігранти. Що сьогодні відбувається у вітчизняній медицині
За останні роки в Україні значно скоротилася кількість лікарів та медсестер. Медичних працівників не задовольняє зростаюче навантаження і низькі зарплати, які у більшості не змінювалися з 2023 року. У...
На Львівщині внаслідок обстрілу пошкоджені житлові будинки, меблева фабрика та держустанова
16 жовтня 2026, 15:59
На Львівщині вантажівка на смерть збила чоловіка
16 жовтня 2026, 15:45
На Рівненщині чоловіка засудили до 7 років і 1 місяця ув’язнення за грабіж
16 жовтня 2026, 15:45
Привласнення комунальної нерухомості в Одесі: ексдепутата екстрадували з Румунії
16 жовтня 2026, 15:37
Колишній міністр оборони Михайло Федоров викладатиме в УКУ
16 жовтня 2026, 14:30
Росіяни вдарили по Запоріжжю з РСЗВ: поранена жінка
16 жовтня 2026, 14:09
Карпати накрила негода: на горі Піп Іван мороз до -5°
16 жовтня 2026, 13:26
На Волині автомобіль зніс стовп та перекинувся: є загиблий, двоє травмованих
16 жовтня 2026, 13:12
На Закарпатті священник розстрілював перехожих: уже троє загиблих
16 жовтня 2026, 13:05
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Кілька днів обстрілів "поклали" Київ: до якої зими готуватися українцям
Замість підтримки – суди і хамство: як складається доля "героїв тилу"
Всі публікації »
Микола Княжицький
Микола Княжицький
Вадим Денисенко
Всі блоги »