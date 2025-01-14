07:11  14 січня
З України намагались вивезти старовинну ікону та медалі
04:50  14 січня
На Закарпатті зупинили чоловіка, який хотів за хабар вивезти 13-річну дівчинку за кордон
01:00  14 січня
Військові Північної Кореї штурмували українські позиції на Курщині: ССО ліквідували 18 піхотинців
UA | RU
UA | RU
14 січня 2025, 08:20

Через російські обстріли постраждали 9 мешканців Херсонщини

14 січня 2025, 08:20
Читайте также на русском языке
ілюстративне фото: Нацполіція
Читайте также
на русском языке

Протягом минулої доби, 13 січня, російські війська атакували понад 30 населених пунктів Херсонщини. Внаслідок ворожих обстрілів дев'ятеро мирних мешканців дістали поранення

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися: Херсон, Антонівка, Новоберислав, Берислав, Білозерка, Станіслав, Широка Балка, Олександрівка, Софіївка, Зміївка, Садове, Придніпровське, Розлив, Молодіжне, Новорайськ, Заможне, Осокорівка, Комишани, Бургунка, Інженерне, Іванівка, Новотягинка, Монастирське, Михайлівка, Дудчани, Качкарівка, Козацьке, Кізомис, Львове, Ольгівка, Гаврилівка, Токарівка, Тягинка та Понятівка.

"Через російську агресію 9 людей дістали поранення", — йдеться у повідомленні.

Загарбники били по соціальній інфраструктурі та житлових кварталах. Окупанти пошкодили багатоповерхівку та сім приватних будинків. Також росіяни понівечили господарчі споруди та приватні автомобілі.

Нагадаємо, 13 січня у передмісті Херсона через ворожі обстріли постраждали мирні жителі.

війна Херсонська ОДА обстріли Херсонська область постраждалі Прокудін Олександр Сергійович
На Сумщині росіяни атакували дроном цивільну автівку: загинула жінка
14 січня 2025, 00:30
Окупанти вдарили з артилерії по Часовому Яру: загинули 2 жінки
13 січня 2025, 22:20
Російський "шахед" атакував Чугуїв: постраждала однорічна дитина
13 січня 2025, 20:49
Всі новини »
13 січня 2025
Полтава може втратити древній Хрестовоздвиженський монастир
Полтава може втратити один зі своїх найвизначніших і найвпізнаваніших символів – древній Хрестовоздвиженський монастир. Усе – через довготривалий зсув ґрунту, який відбувається на горі, де розташовани...
10 січня 2025
Які зміни чекають на українців у 2025 році
2025 рік принесе для більшості українців чимало змін у різних сферах життя — від сплати податків та індексації пенсій до зростання цін на пальне та надбавки до зарплат вчителів. Зрештою, всі ці зміни ...
08 січня 2025
В Києві все буде "Благоустрій"
У чиновницькій касті Києва новопризначений голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко – явище по-своєму унікальне. Попри молодий вік – 35 років – він має солідний досвід державно...
30 грудня 2024
Відставка глави Полтавської ОВА Проніна: помилкове призначення або тривале відрядження?
Кабінет міністрів ухвалив рішення про звільнення очільника Полтавської обласної військової адміністрації Філіпа Проніна. На цій посаді він пропрацював трохи більше року і запам’ятався хіба що конфлікт...
Вночі ППО збила 58 російських дронів, які атакували Україну
14 січня 2025, 09:20
Росіяни скинули КАБ на Суми: пошкоджена інфраструктура міста
14 січня 2025, 09:05
Обстріли Дніпропетровщини з "Градів" та артилерії: поранені цивільні, серед них — дитина
14 січня 2025, 08:46
На Сумщині зенітники збили 14 російських "шахедів"
14 січня 2025, 08:32
Продукції на 20 млн грн: на Київщині виявили підпільний цех із виробництва кави світових брендів
14 січня 2025, 08:05
На Сумщині "Сталевий Кордон" знищив бронеавтомобілі окупантів
14 січня 2025, 07:45
Залп до 28 ракет: росіяни вивели в Чорне море носії "Калібрів"
14 січня 2025, 07:30
З України намагались вивезти старовинну ікону та медалі
14 січня 2025, 07:11
На Чернігівщині посадовець лікарні організував схему ухилення від служби
14 січня 2025, 06:39
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Полтава може втратити древній Хрестовоздвиженський монастир
Які зміни чекають на українців у 2025 році
Всі публікації »
Юрій Луценко
Вадим Денисенко
Віктор Шлінчак
Всі блоги »