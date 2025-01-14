Через російські обстріли постраждали 9 мешканців Херсонщини
Протягом минулої доби, 13 січня, російські війська атакували понад 30 населених пунктів Херсонщини. Внаслідок ворожих обстрілів дев'ятеро мирних мешканців дістали поранення
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.
Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися: Херсон, Антонівка, Новоберислав, Берислав, Білозерка, Станіслав, Широка Балка, Олександрівка, Софіївка, Зміївка, Садове, Придніпровське, Розлив, Молодіжне, Новорайськ, Заможне, Осокорівка, Комишани, Бургунка, Інженерне, Іванівка, Новотягинка, Монастирське, Михайлівка, Дудчани, Качкарівка, Козацьке, Кізомис, Львове, Ольгівка, Гаврилівка, Токарівка, Тягинка та Понятівка.
"Через російську агресію 9 людей дістали поранення", — йдеться у повідомленні.
Загарбники били по соціальній інфраструктурі та житлових кварталах. Окупанти пошкодили багатоповерхівку та сім приватних будинків. Також росіяни понівечили господарчі споруди та приватні автомобілі.
Нагадаємо, 13 січня у передмісті Херсона через ворожі обстріли постраждали мирні жителі.