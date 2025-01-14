Росіяни запустили дрон в одну з квартир багатоповерхівки на Херсонщині, спалахнула пожежа
Російські війська увечері, 14 січня, здійснили чергову атаку проти цивільних жителів Херсонщини
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на ДСНС.
Обстріл росіяни здійснили в передмісті Херсона. Як розповіли у рятувальному відомстві, окупанти запустили дрон в одну з квартир багатоповерхівки. Внаслідок атаки виникла пожежа, вогонь швидко охопив помешкання.
Попри загрозу повторних атак, херсонські вогнеборці оперативно загасити пожежу.
Нагадаємо, протягом 13 січня російські війська атакували понад 30 населених пунктів Херсонщини. Внаслідок ворожих обстрілів дев'ятеро мирних мешканців дістали поранення.
На Сумщині рятувальники потрапили під повторний російський обстрілВсі новини »
14 січня 2025, 16:49Росіяни вдарили дроном по дев’ятиповерхівці в Куп’янську: постраждала жінка
14 січня 2025, 12:56На Сумщині прикордонники знищили чотири російські дрони
14 січня 2025, 11:55
13 січня 2025
Полтава може втратити древній Хрестовоздвиженський монастир
Полтава може втратити один зі своїх найвизначніших і найвпізнаваніших символів – древній Хрестовоздвиженський монастир. Усе – через довготривалий зсув ґрунту, який відбувається на горі, де розташовани...
10 січня 2025
Які зміни чекають на українців у 2025 році
2025 рік принесе для більшості українців чимало змін у різних сферах життя — від сплати податків та індексації пенсій до зростання цін на пальне та надбавки до зарплат вчителів. Зрештою, всі ці зміни ...
08 січня 2025
В Києві все буде "Благоустрій"
У чиновницькій касті Києва новопризначений голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко – явище по-своєму унікальне. Попри молодий вік – 35 років – він має солідний досвід державно...
30 грудня 2024
Відставка глави Полтавської ОВА Проніна: помилкове призначення або тривале відрядження?
Кабінет міністрів ухвалив рішення про звільнення очільника Полтавської обласної військової адміністрації Філіпа Проніна. На цій посаді він пропрацював трохи більше року і запам’ятався хіба що конфлікт...
У Міноборони повідомили, коли запрацюють електронні направлення на ВЛК
14 січня 2025, 20:37Дубінського внесли в офіційний список українських корупціонерів
14 січня 2025, 20:11На Вінниччині затримали двох російських агентів, які здійснювали підпали
14 січня 2025, 19:46Інцидент з "мажорами" в центрі Києва: поліція завела ще одну кримінальну справу
14 січня 2025, 19:01Обмежено придатні, які не отримали сповіщення про ВЛК, не можуть бути оштрафовані, – нардеп
14 січня 2025, 18:50В Україні вилучили контрабандної ювелірки та годинників на десятки мільйонів гривень
14 січня 2025, 18:49У ексгенерала СБУ Наумова, який втік з України, виявили елітну нерухомість у Туреччині, — ЗМІ
14 січня 2025, 18:22Скандал з "пограбуванням кабінету начальника ТЦК" на Закарпатті: коментарі поліції та військкомату
14 січня 2025, 18:01До 10 млрд гривень щороку: в Укргідроенерго назвали збитки через підрив росіянами Каховської ГЕС
14 січня 2025, 17:53
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Полтава може втратити древній Хрестовоздвиженський монастир
Які зміни чекають на українців у 2025 році
Всі блоги »