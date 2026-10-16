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16 жовтня 2026, 15:45

На Рівненщині чоловіка засудили до 7 років і 1 місяця ув’язнення за грабіж

16 жовтня 2026, 15:45
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Фото ілюстративне
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Жителя Вараша на Рівненщині засудили до 7 років і 1 місяця позбавлення волі за грабіж. Після ремонтних робіт у квартирі чоловік побив господаря та викрав із його сумки 5 тисяч гривень

Про це повідомила поліція Рівненської області, передає RegioNews.

За даними поліції Рівненської області, інцидент стався у вересні 2025 року. Чоловік виконав ремонтні роботи у квартирі 38-річного жителя Вараша, попередньо погодившись допомогти безкоштовно.

Однак після завершення робіт він почав вимагати оплату. Коли господар відмовився платити, чоловік побив його, а перед виходом із помешкання викрав із сумки 5 тисяч гривень.

Оперативники розшукали нападника за кілька годин на одній із вулиць міста. Слідчий затримав його та повідомив про підозру. На час досудового розслідування суд обрав чоловікові запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Після завершення досудового розслідування матеріали кримінального провадження передали до суду. Нещодавно суд виніс вирок — 7 років і 1 місяць позбавлення волі.

Вирок ще не набрав законної сили. Його можна оскаржити протягом 30 діб.

Нагадаємо, що у Харкові правоохоронці повідомили про підозру 52-річному місцевому жителю, який, за даними слідства, пограбував 19-річну дівчину. Чоловік вихопив із її рук мобільний телефон iPhone та втік, попри вимогу повернути майно.

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