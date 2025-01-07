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07 січня 2025, 17:18

Обстріли на Херсонщині: двоє загиблих і майже два десятки поранених

07 січня 2025, 17:18
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фото: МВД Украини
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За добу в Херсонській області від обстрілів російських окупантів загинули дві людини і 19 отримали поранення

Про це повідомляє пресслужба МВС України, інформує RegioNews.

За інформацією відомства, серед поранених – троє співробітників поліції.

Зокрема, російські військові вдарили FPV-дроном по службовому автомобілю поліції біля Комишан. Внаслідок атаки двоє херсонських поліцейських отримали контузії. Транспортний засіб зазнав значних пошкоджень.

Ще одного працівника херсонської поліції було поранено поблизу Наддніпрянського. 35-річний правоохоронець постраждав внаслідок скидання вибухівки з безпілотника.

У поліції додали, що ворог атакував з артилерії, мінометів, реактивних систем залпового вогню та БпЛА населені пункти Херсонського, Бериславського та Каховського районів.

Нагадаємо, через атаку дрона на маршрутку в Шуменському мікрорайоні Херсона загинув 50-річний чоловік і восьмеро людей постраждали.

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