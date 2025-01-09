Від початку року росіяни близько 650 разів атакували з дронів Херсонщину

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Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.

"Лише з першого дня року ворог близько 650 разів атакував регіон з БпЛА. Станом на зараз через ці атаки семеро людей загинули, 55 – поранені", – зазначив він.

Також він розповів, що за 5 місяців минулого року (із серпня) росіяни вдарили по регіону з БпЛА майже 12 тисяч разів, внаслідок чого 54 людини загинули і 609 дістали поранення, серед яких 8 дітей.

Нагадаємо, 9 січня об 11:00 російські військові випустили по Херсону три керовані авіабомби. Постраждали девʼятеро людей.