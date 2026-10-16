На Львівщині вантажівка на смерть збила чоловіка

Фото: Національна поліція

Аварія сталась 15 жовтня близько 15:15 між селами Дешичі та Чижки Самбірського району. На жаль, загинула людина

Про це повідомляє поліція Львівської області, передає RegioNews.

47-річний водій вантажівки DAF наїхав на 39-річного чоловіка. Внаслідок аварії пішохід від отриманих травм загинув на місці. Правоохоронці розпочали розслідування.

Водію може загрожувати позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Нагадаємо, на Одещині працівник ТЦК наїхав на 2,5-річного хлопчика та втік. Аварія сталася 3 вересня. За даними поліції, хлопчик відійшов від батька, з яким стояв на дорозі, після чого на нього наїхав автомобіль. Після ДТП водій поїхав із місця події.