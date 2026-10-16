На Львівщині внаслідок обстрілу пошкоджені житлові будинки, меблева фабрика та держустанова
Поблизу міста Дубляни на Львівщині 16 жовтня внаслідок російської атаки постраждав чоловік. Його госпіталізували до медичного закладу
Про це повідомили у ДСНС, передає RegioNews.
Також у селі Муроване Львівського району через обстріл частково пошкоджені два житлові будинки.
Крім того, вибухова хвиля пошкодила меблеву фабрику та будівлю державної установи.
Нагадаємо, що у Дублянах Львівської громади внаслідок падіння уламків російського безпілотника постраждав 34-річний чоловік. Його госпіталізували до лікарні у Львові.
12 жовтня 2026
Кілька днів обстрілів "поклали" Київ: до якої зими готуватися українцям
Багатогодинна відсутність електроенергії, тимчасове припинення подачі води в тисячі будинків і непрацююче метро. Ще до настання холодів найбільш підготовлене до опалювального сезону місто України пере...
05 жовтня 2026
Замість підтримки – суди і хамство: як складається доля "героїв тилу"
З початку повномасштабної війни 1 177 українських робітників загинули через обстріли і 4 422 отримали травми. Багатьом з тих, хто вижив, згодом довелося боротися за соціальну допомогу, на яку люди маю...
01 жовтня 2026
Відновити не можна закрити: як за умов війни виживають знищені підприємства
Першими постраждали аграрії, далі пішли АЗС та логістичні центри, Дата-групи й інтернет-провайдери, а також виробники ліків, текстилю, постачальники спортивного інвентарю
28 вересня 2026
Замість українських медиків – мігранти. Що сьогодні відбувається у вітчизняній медицині
За останні роки в Україні значно скоротилася кількість лікарів та медсестер. Медичних працівників не задовольняє зростаюче навантаження і низькі зарплати, які у більшості не змінювалися з 2023 року. У...
На Львівщині вантажівка на смерть збила чоловіка
16 жовтня 2026, 15:45На Рівненщині чоловіка засудили до 7 років і 1 місяця ув’язнення за грабіж
16 жовтня 2026, 15:45Привласнення комунальної нерухомості в Одесі: ексдепутата екстрадували з Румунії
16 жовтня 2026, 15:37Колишній міністр оборони Михайло Федоров викладатиме в УКУ
16 жовтня 2026, 14:30Росіяни вдарили по Запоріжжю з РСЗВ: поранена жінка
16 жовтня 2026, 14:09"Боні і Клайд" для ухилянтів: на Одещині подружжя влаштувало "тури за кордон"
16 жовтня 2026, 13:55Карпати накрила негода: на горі Піп Іван мороз до -5°
16 жовтня 2026, 13:26На Волині автомобіль зніс стовп та перекинувся: є загиблий, двоє травмованих
16 жовтня 2026, 13:12На Закарпатті священник розстрілював перехожих: уже троє загиблих
16 жовтня 2026, 13:05
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Кілька днів обстрілів "поклали" Київ: до якої зими готуватися українцям
Замість підтримки – суди і хамство: як складається доля "героїв тилу"
Всі блоги »