На Львівщині внаслідок обстрілу пошкоджені житлові будинки, меблева фабрика та держустанова

Фото: ДСНС

Поблизу міста Дубляни на Львівщині 16 жовтня внаслідок російської атаки постраждав чоловік. Його госпіталізували до медичного закладу

Про це повідомили у ДСНС, передає RegioNews .

Також у селі Муроване Львівського району через обстріл частково пошкоджені два житлові будинки.

Крім того, вибухова хвиля пошкодила меблеву фабрику та будівлю державної установи.

Нагадаємо, що у Дублянах Львівської громади внаслідок падіння уламків російського безпілотника постраждав 34-річний чоловік. Його госпіталізували до лікарні у Львові.