Окупанти атакували дроном мікроавтобус у передмісті Херсона: загинув чоловік

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Сьогодні, 8 січня, війська РФ атакували з безпілотника мікроавтобус поблизу селища Наддніпрянське Херсонського району. Є жертва та поранений

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Херсонської обласної прокуратури.

За даними слідства, росіяни обстріляли мікроавтобус на трасі поблизу Наддніпрянського близько 10:00.

"Внаслідок скидання вибухівки загинув 70-річний чоловік. Ще один цивільний, 57-річний чоловік, який знаходився в автотранспорті отримав поранення і був госпіталізований", — йдеться в повідомленні.

За фактом порушення законів та звичаїв війни триває досудове розслідування. Правоохоронці документують воєнні злочини, вчинені Росією.

Нагадаємо, минулої доби на Херсонщині внаслідок обстрілів загинули дві людини, ще дев'ятеро поранені.