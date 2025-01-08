Окупанти атакували дроном мікроавтобус у передмісті Херсона: загинув чоловік
Сьогодні, 8 січня, війська РФ атакували з безпілотника мікроавтобус поблизу селища Наддніпрянське Херсонського району. Є жертва та поранений
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Херсонської обласної прокуратури.
За даними слідства, росіяни обстріляли мікроавтобус на трасі поблизу Наддніпрянського близько 10:00.
"Внаслідок скидання вибухівки загинув 70-річний чоловік. Ще один цивільний, 57-річний чоловік, який знаходився в автотранспорті отримав поранення і був госпіталізований", — йдеться в повідомленні.
За фактом порушення законів та звичаїв війни триває досудове розслідування. Правоохоронці документують воєнні злочини, вчинені Росією.
Нагадаємо, минулої доби на Херсонщині внаслідок обстрілів загинули дві людини, ще дев'ятеро поранені.