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08 січня 2025, 11:30

Окупанти атакували дроном мікроавтобус у передмісті Херсона: загинув чоловік

08 січня 2025, 11:30
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Сьогодні, 8 січня, війська РФ атакували з безпілотника мікроавтобус поблизу селища Наддніпрянське Херсонського району. Є жертва та поранений

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Херсонської обласної прокуратури.

За даними слідства, росіяни обстріляли мікроавтобус на трасі поблизу Наддніпрянського близько 10:00.

"Внаслідок скидання вибухівки загинув 70-річний чоловік. Ще один цивільний, 57-річний чоловік, який знаходився в автотранспорті отримав поранення і був госпіталізований", — йдеться в повідомленні.

За фактом порушення законів та звичаїв війни триває досудове розслідування. Правоохоронці документують воєнні злочини, вчинені Росією.

Нагадаємо, минулої доби на Херсонщині внаслідок обстрілів загинули дві людини, ще дев'ятеро поранені.

війна обстріли слідство жертва Херсонська область БПЛА Прокудін Олександр Сергійович
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