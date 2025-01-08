Оккупанты атаковали дроном микроавтобус в пригороде Херсона: погиб мужчина

иллюстративное фото: из открытых источников

Сегодня, 8 января, войска РФ атаковали с беспилотника микроавтобус у поселка Надднепрянское Херсонского района. Есть жертва и раненый

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Херсонской областной прокуратуры.

По данным следствия, россияне обстреляли микроавтобус на трассе у Надднепрянского около 10:00.

"В результате сброса взрывчатки погиб 70-летний мужчина. Еще один гражданский, 57-летний мужчина, находившийся в автотранспорте, получил ранения и был госпитализирован", — говорится в сообщении.

По факту нарушения законов и обычаев войны идет досудебное расследование. Правоохранители документируют военные преступления, совершенные Россией.

Напомним, за прошедшие сутки в Херсонской области в результате обстрелов погибли два человека, еще девять ранены.