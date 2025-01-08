На Херсонщині внаслідок обстрілів загинули дві людини, ще дев'ятеро поранені

фото: Херсонська ОВА

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.

Як поінформував голова ОВА, російські війська обстрілювали об'єкти критичної інфраструктури. Також під ворожим вогнем опинилися житлові квартали населених пунктів області. Зокрема, внаслідок обстрілів були пошкоджені три багатоповерхівки та п'ять приватних будинків.

Також окупанти пошкодили газопровід, господарську споруду, гараж, автобус, комунальний та приватний транспорт.

Протягом доби внаслідок російських обстрілів у Херсонській області загинули дві людини, ще дев'ятеро людей отримали поранення.

Нагадаємо, у ніч проти 8 січня російські війська вчергове здійснили дронову атаку по території України. На Київщині працювала ППО, пошкоджено приватний будинок.