Росіяни обстріляли енергооб'єкт у Запорізькому районі: без світла залишилися 500 людей
У середу, 8 січня, російські військові атакували Комишуваську громаду в Запорізькому районі. Внаслідок обстрілів енергетичної інфраструктури без електрики залишилися чотири села
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.
"Майже 500 споживачів залишились без світла внаслідок ворожої атаки на Комишуваську громаду. Під час обстрілу пошкоджена енергетична інфраструктура. Без електрики чотири села", — йдеться в повідомленні.
Енергетики полагодять пошкоджене обладнання, як тільки дозволить безпекова ситуація.
Нагадаємо, Сили оборони збили понад 40 дронів, які російські війська запустили по Україні у ніч проти 8 січня.
Окупанти атакували дроном мікроавтобус у передмісті Херсона: загинув чоловікВсі новини »
08 січня 2025, 11:30Стало відомо, скільки працівників Запорізької АЕС перейшли на бік окупантів
08 січня 2025, 10:08Ворог атакував дронами прикордоння Сумщини, поранено людину
08 січня 2025, 09:02
30 грудня 2024
Відставка глави Полтавської ОВА Проніна: помилкове призначення або тривале відрядження?
Кабінет міністрів ухвалив рішення про звільнення очільника Полтавської обласної військової адміністрації Філіпа Проніна. На цій посаді він пропрацював трохи більше року і запам’ятався хіба що конфлікт...
27 грудня 2024
ЗСУ на Курщині, ліквідація МСЕК та "бусифікація": Чим запам'ятався рік, що минає
2024 рік був дуже насиченим для України. ЗСУ продовжують відбивати атаки росіян, тримаючи оборону країни. Втім, в тилу відбуваються не менш важливі для держави події. RegioNews зробив добірку найбільш...
24 грудня 2024
Фінал політичної кризи в Чернігові: чи виграла Банкова?
Після звільнення на початку грудня тимчасового виконувача обов’язків міського голови і секретаря міської ради Чернігова Олександра Ломако на його місце досі ніхто не призначений. По суті, облас...
23 грудня 2024
"Паляниця", "Пекло" та "Рута": чи змінять реактивні ракети-дрони перебіг війни для України
Україна почала масове виробництво ракет-дронів, що здатні долітати на досить великі відстані вглиб росії для ураження там усіляких військових об'єктів. Точні характеристики цих новітніх розробок трима...
На Чернігівщині тривають пошуки дідуся з 7-річним онуком, які провалилися під лід
08 січня 2025, 12:22Київський "ультрас" отримав 5 років за пограбування секонд-хенду
08 січня 2025, 11:50Окупанти атакували дроном мікроавтобус у передмісті Херсона: загинув чоловік
08 січня 2025, 11:30На Донеччині розвідники знищили російський транспорт і комплекс РЕБ "Поле-21"
08 січня 2025, 11:10Суїцид на Закарпатті: жінка спалила себе живцем
08 січня 2025, 11:08У Львові засудили кримінальника за "мінування" міського вокзалу
08 січня 2025, 10:36На Хмельниччині двоє російських агентів влаштували диверсію на залізниці
08 січня 2025, 10:27Стало відомо, скільки працівників Запорізької АЕС перейшли на бік окупантів
08 січня 2025, 10:08Трамп не обіцяв зупинити війну за пів року
08 січня 2025, 09:36
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Відставка глави Полтавської ОВА Проніна: помилкове призначення або тривале відрядження?
ЗСУ на Курщині, ліквідація МСЕК та "бусифікація": Чим запам'ятався рік, що минає
Всі блоги »