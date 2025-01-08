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08 січня 2025, 11:42

Росіяни обстріляли енергооб'єкт у Запорізькому районі: без світла залишилися 500 людей

08 січня 2025, 11:42
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ілюстративне фото: Нацполіція
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У середу, 8 січня, російські військові атакували Комишуваську громаду в Запорізькому районі. Внаслідок обстрілів енергетичної інфраструктури без електрики залишилися чотири села

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

"Майже 500 споживачів залишились без світла внаслідок ворожої атаки на Комишуваську громаду. Під час обстрілу пошкоджена енергетична інфраструктура. Без електрики чотири села", — йдеться в повідомленні.

Енергетики полагодять пошкоджене обладнання, як тільки дозволить безпекова ситуація.

Нагадаємо, Сили оборони збили понад 40 дронів, які російські війська запустили по Україні у ніч проти 8 січня.

РФ війна обстріли електрика енергетика Запорізька область атака світло Федоров Іван Сергійович енергообʼєкт
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