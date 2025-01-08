У поліції показали наслідки нічної дронової атаки на Київщині: пошкоджено будинок

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У ніч проти 8 січня російські війська вчергове здійснили дронову атаку по території України. На Київщині працювала ППО, пошкоджено приватний будинок

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на поліцію Київської області.

Станом на цю хвилину відомо, що внаслідок нічної атаки дронів на Київщині пошкоджено приватний будинок та паркан.

Інформації про постраждалих внаслідок обстрілу не надходило.

Нагадаємо, раніше на Київщині виявили бойову частину ворожого дрона, яка не здетонувала.