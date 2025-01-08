Росіяни вночі запустили по Україні понад 60 дронів: скільки вдалося збити
Сили оборони збили понад 40 дронів, які ворожі війська запустили по Україні у ніч проти 8 січня
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Загалом противник вночі випустив 64 ударні дрони типу "Shahed" і безпілотники-імітатори різних типів.
Станом на цю хвилину підтверджено збиття 41 безпілотника. Протиповітряна оборона працювала у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Житомирській, Дніпропетровській, Миколаївській та Кіровоградській областях.
Також зазначається, що 22 безпілотники-імітатори були локаційно втрачені (без негативних наслідків), ще три із них полетіли в напрямку Росії, один — в Білорусь.
Нагадаємо, у ніч проти 8 січня російські війська вчергове здійснили дронову атаку по території України. На Київщині працювала ППО, пошкоджено приватний будинок.