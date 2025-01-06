Окупанти вдарили з танків та артилерії по Херсонщині: в ОВА показали наслідки обстрілів

фото: Херсонська ОВА

Протягом минулої доби російські окупанти били по селу Веселе й селищу Козацьке Бериславського району з танків, артилерії та дронів. Через обстріли були пошкоджені та зруйновані десятки житлових будинків

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Херсонської обласної військової адміністрації.

На щастя, минулося без жертв і потерпілих.

У Веселому внаслідок "прильотів” пошкоджені майже чотири десятки осель. Козацьке окупанти атакували з артилерії та дронів. У селищі пошкоджені щонайменше два будинки.

Нагадаємо, 6 січня окупаційні війська РФ атакували дронами цивільні автомобілі у Херсоні. Внаслідок ворожих ударів поранені мирні жителі.