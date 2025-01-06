Окупанти вдарили з танків та артилерії по Херсонщині: в ОВА показали наслідки обстрілів
Протягом минулої доби російські окупанти били по селу Веселе й селищу Козацьке Бериславського району з танків, артилерії та дронів. Через обстріли були пошкоджені та зруйновані десятки житлових будинків
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Херсонської обласної військової адміністрації.
На щастя, минулося без жертв і потерпілих.
У Веселому внаслідок "прильотів” пошкоджені майже чотири десятки осель. Козацьке окупанти атакували з артилерії та дронів. У селищі пошкоджені щонайменше два будинки.
Нагадаємо, 6 січня окупаційні війська РФ атакували дронами цивільні автомобілі у Херсоні. Внаслідок ворожих ударів поранені мирні жителі.
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