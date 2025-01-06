14:22  06 січня
У горах на Закарпатті відшукали тіло загиблого туриста
09:26  06 січня
У Києві невідомий намагався спалити прапорці на Майдані Незалежності
13:31  06 січня
На Закарпатті поліцейський на Tesla потрапив у аварію: одна людина загинула
UA | RU
UA | RU
06 січня 2025, 18:55

Удар по маршрутці в Херсоні: загинув чоловік, 5 жінок і хлопця госпіталізували

06 січня 2025, 18:55
Читайте также на русском языке
фото: Херсонська обласна прокуратура
Читайте также
на русском языке

Через атаку російського дрона на маршрутку в Шуменському мікрорайоні Херсона загинув 50-річний чоловік. Поранення дістали п'ятеро жінок та хлопець

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.

"Внаслідок скидання вибухівки з російського дрона на маршрутне таксі у Шуменському мікрорайоні загинув 50-річний чоловік. Він дістав вибухову травму, несумісну з життям. Щирі співчуття рідним вбитого", – йдеться в повідомленні.

Також відомо про п’ятьох постраждалих. До лікарні ушпиталили жінок 30, 47, 51, 55 та 58 років. Крім того, 21-річний хлопець отримав вибухову травму та уламкове поранення ніг. Наразі всі потерпілі перебувають під наглядом лікарів.

Начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко уточнив, що окупанти вбили спеціаліста відділу екології управління комунального господарства та благоустрою департаменту міського господарства Херсонської міської ради Володимира Шума.

"російські терористи вбили єдиного еколога, який сьогодні фізично працював у Херсонській громаді. Найбільше Володимир Іванович опікувався деревами. За кілька днів він мав відзначати 51-річчя", – додав Роман Мрочко.

Нагадаємо, у понеділок ввечері, 6 січня, війська РФ вдарили дроном по маршрутному таксі в Херсоні. Повідомлялося про жертву та дев'ятьох поранених.

РФ війна ушпиталення обстріли окупанти Херсонська область БПЛА загиблий постраждалі Прокудін Олександр Сергійович Мрочко Роман Миколайович маршрутка
Окупанти вдарили з танків та артилерії по Херсонщині: в ОВА показали наслідки обстрілів
06 січня 2025, 16:55
Росіяни атакували дронами цивільні автівки в Херсоні: є поранені
06 січня 2025, 15:00
Окупанти з артилерії та безпілотників обстріляли селище на Херсонщині: наслідки
06 січня 2025, 11:57
Всі новини »
30 грудня 2024
Відставка глави Полтавської ОВА Проніна: помилкове призначення або тривале відрядження?
Кабінет міністрів ухвалив рішення про звільнення очільника Полтавської обласної військової адміністрації Філіпа Проніна. На цій посаді він пропрацював трохи більше року і запам’ятався хіба що конфлікт...
27 грудня 2024
ЗСУ на Курщині, ліквідація МСЕК та "бусифікація": Чим запам'ятався рік, що минає
2024 рік був дуже насиченим для України. ЗСУ продовжують відбивати атаки росіян, тримаючи оборону країни. Втім, в тилу відбуваються не менш важливі для держави події. RegioNews зробив добірку найбільш...
24 грудня 2024
Фінал політичної кризи в Чернігові: чи виграла Банкова?
​​​​​​​Після звільнення на початку грудня тимчасового виконувача обов’язків міського голови і секретаря міської ради Чернігова Олександра Ломако на його місце досі ніхто не призначений. По суті, облас...
23 грудня 2024
"Паляниця", "Пекло" та "Рута": чи змінять реактивні ракети-дрони перебіг війни для України
Україна почала масове виробництво ракет-дронів, що здатні долітати на досить великі відстані вглиб росії для ураження там усіляких військових об'єктів. Точні характеристики цих новітніх розробок трима...
На Київщині Chevrolet врізався у відбійник: постраждала пасажирка авто
06 січня 2025, 20:00
Під Вовчанськом українські артилеристи знищили ворожі фортифікації та понад 30 росіян
06 січня 2025, 19:30
Страта полонених ЗСУ на Донеччині: прокуратура розпочала розслідування
06 січня 2025, 18:22
Хабар за втечу: житель Одещини хотів підкупити прикордонника
06 січня 2025, 18:01
Росіяни атакували дроном маршрутку в Херсоні: загинула людина, 9 цивільних поранені
06 січня 2025, 17:45
Житель Тульчина за державну зраду може залишок життя провести за ґратами
06 січня 2025, 17:31
На Прикарпатті рятувальники допомогли туристу, який травмувався у горах
06 січня 2025, 17:30
На Київщині через вибух повербанка загорілася школа
06 січня 2025, 17:18
У Миколаєві невідомі підпалили адмінбудівлю суду
06 січня 2025, 17:02
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Відставка глави Полтавської ОВА Проніна: помилкове призначення або тривале відрядження?
ЗСУ на Курщині, ліквідація МСЕК та "бусифікація": Чим запам'ятався рік, що минає
Всі публікації »
Юрій Бутусов
Вадим Денисенко
Юрій Бутусов
Всі блоги »