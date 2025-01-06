Удар по маршрутці в Херсоні: загинув чоловік, 5 жінок і хлопця госпіталізували

фото: Херсонська обласна прокуратура

Через атаку російського дрона на маршрутку в Шуменському мікрорайоні Херсона загинув 50-річний чоловік. Поранення дістали п'ятеро жінок та хлопець

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.

"Внаслідок скидання вибухівки з російського дрона на маршрутне таксі у Шуменському мікрорайоні загинув 50-річний чоловік. Він дістав вибухову травму, несумісну з життям. Щирі співчуття рідним вбитого", – йдеться в повідомленні.

Також відомо про п’ятьох постраждалих. До лікарні ушпиталили жінок 30, 47, 51, 55 та 58 років. Крім того, 21-річний хлопець отримав вибухову травму та уламкове поранення ніг. Наразі всі потерпілі перебувають під наглядом лікарів.

Начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко уточнив, що окупанти вбили спеціаліста відділу екології управління комунального господарства та благоустрою департаменту міського господарства Херсонської міської ради Володимира Шума.

"російські терористи вбили єдиного еколога, який сьогодні фізично працював у Херсонській громаді. Найбільше Володимир Іванович опікувався деревами. За кілька днів він мав відзначати 51-річчя", – додав Роман Мрочко.

Нагадаємо, у понеділок ввечері, 6 січня, війська РФ вдарили дроном по маршрутному таксі в Херсоні. Повідомлялося про жертву та дев'ятьох поранених.