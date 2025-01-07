Росіяни вбили 2 та поранили 17 жителів Херсонщини

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Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися: Херсон, Молодіжне, Зеленівка, Чорнобаївка, Антонівка, Дар'ївка, Понятівка, Наддніпрянське, Придніпровське, Садове, Комишани, Білозерка, Розлив, Ромашкове, Дніпровське, Велетенське, Кізомис, Станіслав, Олександрівка, Широка Балка, Токарівка, Новотягинка, Тягинка, Ольгівка, Львове, Вірівка, Миколаївка, Монастирське, Томарине, Саблуківка, Зміївка, Червоний Маяк, Одрадокам'янка, Золота Балка, Дудчани, Веселе та Козацьке.

"Через російську агресію 2 людини загинули, ще 17 — дістали поранення", — йдеться у повідомленні.

Загарбники били по промисловій інфраструктурі та житлових кварталах. Окупанти пошкодили чотири приватні будинки. Також росіяни понівечили газопровід, маршрутне таксі та приватні автомобілі.

Нагадаємо, у понеділок ввечері, 6 січня, війська РФ вдарили дроном по маршрутному таксі в Херсоні. Через атаку російського дрона загинув 50-річний чоловік. Поранення дістали п'ятеро жінок та хлопець.