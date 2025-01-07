Росіяни вбили 2 та поранили 17 жителів Херсонщини
Минулої доби, 6 січня, російські війська атакували близько 40 населених пунктів Херсонщини. Внаслідок ворожих обстрілів загинули двоє цивільних, 17 мирних мешканців отримали поранення
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.
Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися: Херсон, Молодіжне, Зеленівка, Чорнобаївка, Антонівка, Дар'ївка, Понятівка, Наддніпрянське, Придніпровське, Садове, Комишани, Білозерка, Розлив, Ромашкове, Дніпровське, Велетенське, Кізомис, Станіслав, Олександрівка, Широка Балка, Токарівка, Новотягинка, Тягинка, Ольгівка, Львове, Вірівка, Миколаївка, Монастирське, Томарине, Саблуківка, Зміївка, Червоний Маяк, Одрадокам'янка, Золота Балка, Дудчани, Веселе та Козацьке.
"Через російську агресію 2 людини загинули, ще 17 — дістали поранення", — йдеться у повідомленні.
Загарбники били по промисловій інфраструктурі та житлових кварталах. Окупанти пошкодили чотири приватні будинки. Також росіяни понівечили газопровід, маршрутне таксі та приватні автомобілі.
Нагадаємо, у понеділок ввечері, 6 січня, війська РФ вдарили дроном по маршрутному таксі в Херсоні. Через атаку російського дрона загинув 50-річний чоловік. Поранення дістали п'ятеро жінок та хлопець.