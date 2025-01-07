Удар по маршрутці у Херсоні: кількість поранених зросла
Збільшилась кількість поранених внаслідок атаки ворожого безпілотника на маршрутку у Херсоні 6 січня
Про це повідомив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко, передає RegioNews.
До лікарів звернувся 34-річний чоловік. Він отримав контузію, вибухову травму та уламкове поранення ноги.
Таким чином кількість постраждалих внаслідок атаки окупантів зросла до 8.
Нагадаємо, через атаку дрона на маршрутку в Шуменському мікрорайоні Херсона загинув 50-річний чоловік.
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