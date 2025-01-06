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06 січня 2025, 20:38

Росіяни обстріляли село на Херсонщині: є жертва

06 січня 2025, 20:38
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Сьогодні вдень, 6 січня, окупаційні війська РФ обстріляли село Широка Балка Херсонського району. Внаслідок атаки загинув мирний мешканець

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Херcонської обласної військової адміністрації.

"На жаль, внаслідок удару загинув місцевий житель. 48-річний чоловік дістав смертельні поранення. Щирі співчуття рідним та близьким вбитого", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у понеділок ввечері, 6 січня, війська РФ вдарили дроном по маршрутному таксі в Херсоні. Через атаку російського дрона загинув 50-річний чоловік. Поранення дістали п'ятеро жінок та хлопець.

РФ війна Херсонська ОДА обстріли окупанти жертва Херсонська область
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