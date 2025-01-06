Удар по маршрутке в Херсоне: погиб мужчина, 5 женщин и парня госпитализировали

фото: Херсонская областная прокуратура

Из-за атаки российского дрона на маршрутку в Шуменском микрорайоне Херсона погиб 50-летний мужчина. Ранения получили пятеро женщин и парень

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.

"В результате сброса взрывчатки с российского дрона на маршрутное такси в Шуменском микрорайоне погиб 50-летний мужчина. Он получил взрывную травму, несовместимую с жизнью. Искренние соболезнования родным убитого", – говорится в сообщении.

Также известно о пяти пострадавших. В больницу госпитализировали женщин 30, 47, 51, 55 и 58 лет. Кроме того, 21-летний парень получил взрывную травму и обломочное ранение ног. В настоящее время все пострадавшие находятся под наблюдением врачей.

Начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко уточнил, что кафиры убили специалиста отдела экологии управления коммунального хозяйства и благоустройства департамента городского хозяйства Херсонского городского совета Владимира Шума.

"российские террористы убили единственного эколога, который сегодня физически работал в Херсонской общине. Больше всего Владимир Иванович занимался деревьями. Через несколько дней он должен был отмечать 51-летие", - добавил Роман Мрочко.

Напомним, в понедельник вечером, 6 января, войска РФ ударили дроном по маршрутному такси в Херсоне. Сообщалось о жертве и девяти раненых.