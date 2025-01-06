Росіяни атакували дронами цивільні автівки в Херсоні: є поранені

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У понеділок, 6 січня, окупаційні війська РФ атакували безпілотниками цивільні автомобілі у Херсоні. Внаслідок ворожих ударів поранені мирні жителі

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Херсонської обласної військової адміністрації.

Попередньо відомо, що росіяни завдали удару по Херсону близько 12:30.

"Внаслідок скидання вибухівки з дрона 43-річний чоловік дістав вибухову травму та контузію. Потерпілого шпиталізували", — йдеться в повідомленні.

Також стало відомо, що зранку через атаку російського БпЛА постраждав ще один херсонець. Окупанти скинули вибухівку на його машину. 58-річний чоловік дістав вибухову травму, медики надають йому допомогу.

Нагадаємо, вчора на Херсонщині внаслідок російських обстрілів отримали поранення 13 людей.