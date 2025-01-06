Росіяни атакували дроном маршрутку в Херсоні: загинула людина, 9 цивільних поранені
Сьогодні ввечері, 6 січня, російські війська атакували дроном маршрутне таксі у Шуменському мікрорайоні Херсона. Внаслідок ворожого обстрілу загинула людина, також поранення дістали дев'ятеро цивільних
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.
Наразі інформація про наслідки терористичної атаки РФ уточнюється.
"Попередньо, одна людина загинула, ще девʼятеро – поранені", – йдеться у повідомленні.
Увага: відео 18+.
Нагадаємо, 6 січня окупаційні війська РФ атакували дронами цивільні автомобілі у Херсоні. Внаслідок ворожих ударів поранені мирні жителі.
Окупанти вдарили з танків та артилерії по Херсонщині: в ОВА показали наслідки обстрілівВсі новини »
06 січня 2025, 16:55На Харківщині ворожий дрон поранив трьох українських поліцейських
06 січня 2025, 16:06Окупанти з артилерії та безпілотників обстріляли селище на Херсонщині: наслідки
06 січня 2025, 11:57
30 грудня 2024
Відставка глави Полтавської ОВА Проніна: помилкове призначення або тривале відрядження?
Кабінет міністрів ухвалив рішення про звільнення очільника Полтавської обласної військової адміністрації Філіпа Проніна. На цій посаді він пропрацював трохи більше року і запам’ятався хіба що конфлікт...
27 грудня 2024
ЗСУ на Курщині, ліквідація МСЕК та "бусифікація": Чим запам'ятався рік, що минає
2024 рік був дуже насиченим для України. ЗСУ продовжують відбивати атаки росіян, тримаючи оборону країни. Втім, в тилу відбуваються не менш важливі для держави події. RegioNews зробив добірку найбільш...
24 грудня 2024
Фінал політичної кризи в Чернігові: чи виграла Банкова?
Після звільнення на початку грудня тимчасового виконувача обов’язків міського голови і секретаря міської ради Чернігова Олександра Ломако на його місце досі ніхто не призначений. По суті, облас...
23 грудня 2024
"Паляниця", "Пекло" та "Рута": чи змінять реактивні ракети-дрони перебіг війни для України
Україна почала масове виробництво ракет-дронів, що здатні долітати на досить великі відстані вглиб росії для ураження там усіляких військових об'єктів. Точні характеристики цих новітніх розробок трима...
Страта полонених ЗСУ на Донеччині: прокуратура розпочала розслідування
06 січня 2025, 18:11Хабар за втечу: житель Одещини хотів підкупити прикордонника
06 січня 2025, 18:01Житель Тульчина за державну зраду може залишок життя провести за ґратами
06 січня 2025, 17:31На Прикарпатті рятувальники допомогли туристу, який травмувався у горах
06 січня 2025, 17:30На Київщині через вибух повербанка загорілася школа
06 січня 2025, 17:18У Миколаєві невідомі підпалили адмінбудівлю суду
06 січня 2025, 17:02Луцькі поліцейські затримали кримінальника, який за день скоїв два розбої
06 січня 2025, 16:59Окупанти вдарили з танків та артилерії по Херсонщині: в ОВА показали наслідки обстрілів
06 січня 2025, 16:55Троє травмованих: на Львівщині зіткнулись автівки
06 січня 2025, 16:41
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Відставка глави Полтавської ОВА Проніна: помилкове призначення або тривале відрядження?
ЗСУ на Курщині, ліквідація МСЕК та "бусифікація": Чим запам'ятався рік, що минає