Поблизу Покровська рятувальники потрапили під ворожий обстріл
Під час виконання завдань поблизу Покровська рятувальники потрапили під російський артилерійський обстріл
Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.
Внаслідок обстрілу оперативний автомобіль зазнав пошкоджень.
На щастя, серед особового складу ніхто не постраждав.
Нагадаємо, 24 грудня на Донеччині рятувальники під час ліквідації пожежі потрапили під повторний обстріл.
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