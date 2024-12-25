Росіяни з танка обстріляли дитсадок на Херсонщині
У середу, 25 грудня, окупаційні війська РФ атакували село Михайлівка Бериславського району. Загарбники поцілили з танка по місцевому дитячому садку
Про це повідомляє пресслужба Херсонської обласної військової адміністрації, інформує RegioNews.
"Близько 11:00 ворог вдарив по освітньому закладу із танку, через що будівля зазнала значних пошкоджень", – йдеться у повідомленні.
На щастя, жертв і потерпілих внаслідок ворожих ударів немає.
Нагадаємо, протягом минулої доби внаслідок російських обстрілів Херсонщини одна людина загинула і троє отримали поранення.
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