Российская армия била по гражданской инфраструктуре Херсонщины: ранены 2 человека
Вчера, 25 декабря, российские войска атаковали 27 населённых пунктов Херсонщины. В результате вражеских обстрелов двое гражданских получили ранения
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.
За прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались: Херсон, Антоновка, Камышаны, Молодежное, Зеленовка, Ивановка, Токаревка, Инженерное, Белозерка, Кизомис, Гончарное, Широкая Балка, Томина Балка, Тягинка, Веривка, Нововоронцовка, Карьерное, Николаевка, Михайловка, Ольговка, Золотая Балка, Львово, Республиканец, Монастырское, Змиевка, Веселое и Казацкое.
"Из-за российской агрессии 2 человека получили ранения", — говорится в сообщении.
Российские захватчики били по социальной инфраструктуре и жилым кварталам населенных пунктов области.
Напомним, 25 декабря россияне из танка обстреляли детсад в Херсонской области. Здание получило значительные повреждения.