Голова ОВА спростував російський фейк про примусову евакуацію з Херсона

фото: facebook.com/alexandr.prokudin.7

Окупанти намагаються використати масований обстріл 20 грудня й провальну спробу просунутися у бік Херсона, щоб посіяти паніку в регіоні. Так, росіяни поширюють фейкові повідомлення про примусову евакуацію з Херсона

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.

Він пояснив, що область перебуває під постійними ударами російської армії. Окупанти постійно, а не лише 20 грудня, намагаються переправитися на правобережжя Херсонщини.

"У низці телеграм-каналів публікують фейкові повідомлення, що нібито у Херсоні оголосили примусову евакуацію. Це – неправда. Будь ласка, давайте не піддаватися паніці. Процедура евакуації наразі залишається незмінною. У випадку примусової евакуації, рішення ухвалюватиметься окремо і я вам про нього обовʼязково повідомлю окремо", – йдеться у повідомленні.

Голова ОВА зауважив, що для евакуації, спочатку потрібно звернутися до обласного контакт-центру за номерами: 0 800 101 102 або 0 800 330 951. Наразі доступні два безкоштовні шляхи виїзду – потягом або автобусом.

"Дорогі жителі Херсонщини! Прошу вас ще раз подумати про власну і безпеку своїх рідних. Зробіть вибір на користь евакуації. Якщо ви не плануєте виїздити, прошу у святкові дні бути максимально обачними, без нагальної потреби не виходити з дому і памʼятайте про правила двох стін. Бережіть себе!", – наголосив Олександр Прокудін.

Нагадаємо, вночі та вранці 20 грудня окупаційні війська РФ завдали масованих ударів по Херсону. Загарбники били по цивільній інфраструктурі та житлових будинках. Внаслідок атаки дві людини загинули, ще 10 цивільних дістали поранення.

Також повідомлялося, що ЗСУ ліквідували ворожі диверсійно-розвідувальні групи, які вночі проривалися в напрямку Херсона.