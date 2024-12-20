15:15  20 грудня
Українці зможуть отримати онлайн-направлення на ВЛК через Резерв+ без відвідування ТЦК
01:30  20 грудня
Історичний бій Усик – Ф'юрі: коли та де дивитися
02:24  20 грудня
Двоє прикордонників на Закарпатті під час патрулювання втекли з України
UA | RU
UA | RU
20 грудня 2024, 19:10

Голова ОВА спростував російський фейк про примусову евакуацію з Херсона

20 грудня 2024, 19:10
Читайте также на русском языке
фото: facebook.com/alexandr.prokudin.7
Читайте также
на русском языке

Окупанти намагаються використати масований обстріл 20 грудня й провальну спробу просунутися у бік Херсона, щоб посіяти паніку в регіоні. Так, росіяни поширюють фейкові повідомлення про примусову евакуацію з Херсона

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.

Він пояснив, що область перебуває під постійними ударами російської армії. Окупанти постійно, а не лише 20 грудня, намагаються переправитися на правобережжя Херсонщини.

"У низці телеграм-каналів публікують фейкові повідомлення, що нібито у Херсоні оголосили примусову евакуацію. Це – неправда. Будь ласка, давайте не піддаватися паніці. Процедура евакуації наразі залишається незмінною. У випадку примусової евакуації, рішення ухвалюватиметься окремо і я вам про нього обовʼязково повідомлю окремо", – йдеться у повідомленні.

Голова ОВА зауважив, що для евакуації, спочатку потрібно звернутися до обласного контакт-центру за номерами: 0 800 101 102 або 0 800 330 951. Наразі доступні два безкоштовні шляхи виїзду – потягом або автобусом.

"Дорогі жителі Херсонщини! Прошу вас ще раз подумати про власну і безпеку своїх рідних. Зробіть вибір на користь евакуації. Якщо ви не плануєте виїздити, прошу у святкові дні бути максимально обачними, без нагальної потреби не виходити з дому і памʼятайте про правила двох стін. Бережіть себе!", – наголосив Олександр Прокудін.

Нагадаємо, вночі та вранці 20 грудня окупаційні війська РФ завдали масованих ударів по Херсону. Загарбники били по цивільній інфраструктурі та житлових будинках. Внаслідок атаки дві людини загинули, ще 10 цивільних дістали поранення.

Також повідомлялося, що ЗСУ ліквідували ворожі диверсійно-розвідувальні групи, які вночі проривалися в напрямку Херсона.

фейк фейкова інформація окупанти РФ війна Прокудін Олександр Сергійович Херсон Херсонська ОДА
Комбінований удар по Херсону: росіяни вбили 2 і поранили 10 мирних мешканців
20 грудня 2024, 15:50
Російські війська атакували дронами Гуляйполе: постраждав цивільний
20 грудня 2024, 15:35
Росіяни атакували освітній заклад у центрі Херсона: ОВА показала наслідки обстрілів
19 грудня 2024, 17:30
Всі новини »
18 грудня 2024
Ескалація, заморозка чи мир: чого чекати Україні у 2025 році
Безсумнівно, наступного року Україну чекає низка внутрішньо- та зовнішньополітичних змін. Викликані вони насамперед будуть зміною політичного ландшафту у Сполучених Штатах Америки – найголовнішого пар...
11 грудня 2024
"Втомлені" мости Києва: чи загрожує столиці транспортний колапс між двома берегами Дніпра
1 грудня 2024 року у Києві нарешті відкрили для руху приватного транспорту Подільський міст, що з’єднує два береги Дніпра. На цю подію містяни очікували кілька десятків років, а сам міст вже давно отр...
09 грудня 2024
Скільки "коштує" суддя Печерського суду?
Держава захистила військових та їхні родини від судових тяжб під час воєнного стану, але чомусь для судді Новака закон не писаний
05 грудня 2024
Чому Міністерство єдності на чолі з Чернишовим не зможе повернути додому мільйони українців
В Україні з’явилась нова державна структура, головною метою якої є повернення українців додому. Новостворене Міністерство національної єдності очолив опальний екс-очільник «Нафтогазу» Олексій Чернишов...
Під Вовчанськом українські бійці знищили укриття та зенітну установку росіян
20 грудня 2024, 19:30
Надзвичайники загасили масштабну пожежу на Київщині, яку спричинила атака російських дронів
20 грудня 2024, 18:40
За любов до РФ – в'язниця: промосковського попа на 5 років кинули за грати
20 грудня 2024, 18:15
Захисники Сумщини показали, як збили російський "шахед"
20 грудня 2024, 17:55
Ракетний удар по Києву: кількість поранених зросла до 13
20 грудня 2024, 17:20
Різдво Христове в умовах війни: як можна святкувати і де взяти радість
20 грудня 2024, 16:45
У Донецьку підірвали катівню "ДНР"
20 грудня 2024, 16:39
Ракетна атака на Суми: рятувальники ліквідували пожежу на об'єкті інфраструктури
20 грудня 2024, 16:15
Комбінований удар по Херсону: росіяни вбили 2 і поранили 10 мирних мешканців
20 грудня 2024, 15:50
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Ескалація, заморозка чи мир: чого чекати Україні у 2025 році
"Втомлені" мости Києва: чи загрожує столиці транспортний колапс між двома берегами Дніпра
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Олексій Голобуцький
Олексій Кущ
Всі блоги »