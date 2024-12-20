Російські ДРГ намагалися прорватися до Херсона

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ЗСУ ліквідували ворожі диверсійно-розвідувальні групи, що проривалися в напрямку Херсона

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.

За його словами, під вогнем перебували житлові квартали, критична та соціальна інфраструктура. Також відомо, що є постраждалі серед місцевих жителів.

"Ворожі ДРГ спробували просунутися в напрямку Херсона, але одразу були виявлені та знищені нашими Захисниками", - написав Прокудін.

Він також закликав жителів евакуюватися з міста.

Нагадаємо, внаслідок ракетної атаки на Київ, яку росіяни здійснили вранці, 20 грудня, зафіксовано падіння уламків у Голосіївському, Дніпровському, Шевченківському та Солом'янському районах міста. Постраждали двоє людей.