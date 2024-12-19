Росіяни атакували освітній заклад у центрі Херсона: ОВА показала наслідки обстрілів
У четвер, 19 грудня, російські війська обстріляли центральний район Херсона. Окупанти влучили в освітній заклад, зафіксовані пошкодження
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.
На щастя, через ворожу атаку ніхто не постраждав.
"Внаслідок "прильоту" у будівлі повибивало шибки, а також повалило дерева на подвірʼї", – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, вранці 19 грудня росіяни атакували дроном магазин у селищі Нововоронцовка Бериславського району. Внаслідок удару постраждали шестеро цивільних.
Також повідомлялося, що в Кривому Розі на Дніпропетровщині продовжується ліквідація наслідків ракетної атаки РФ 18 грудня.
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