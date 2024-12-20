Глава ОВА опроверг российский фейк о принудительной эвакуации из Херсона

фото: facebook.com/alexandr.prokudin.7

Оккупанты пытаются использовать массированный обстрел 20 декабря и провальную попытку продвинуться в сторону Херсона, чтобы посеять панику в регионе. Так, россияне распространяют фейковые сообщения о принудительной эвакуации из Херсона

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.

Он пояснил, что область находится под постоянными ударами российской армии. Оккупанты постоянно, а не только 20 декабря, пытаются переправиться на правобережье Херсонщины.

"В ряде телеграмм-каналов публикуют фейковые сообщения, что якобы в Херсоне объявили принудительную эвакуацию. Это – неправда. Пожалуйста, давайте не поддаваться панике. Процедура эвакуации остается неизменной. В случае принудительной эвакуации, решение будет приниматься отдельно и я вам о нем обязательно сообщу отдельно", – говорится в сообщении.

Председатель ОВА отметил, что для эвакуации сначала нужно обратиться в областной контакт-центр за номерами: 0 800 101 102 или 0 800 330 951. Сейчас доступны два бесплатных пути выезда – поездом или автобусом.

"Дорогие жители Херсонщины! Прошу вас еще раз подумать о собственной и безопасности своих родных. Сделайте выбор в пользу эвакуации. Если вы не планируете выезжать, прошу в праздничные дни быть максимально осторожными, без необходимости не выходить из дома и помните о правилах двух стен. . Берегите себя!", – подчеркнул Александр Прокудин.

Напомним, ночью и утром 20 декабря оккупационные войска РФ нанесли массированные удары по Херсону. Захватчики били по гражданской инфраструктуре и жилым домам. В результате атаки два человека погибли, еще 10 гражданских получили ранения.

Также сообщалось, что ВСУ ликвидировали вражеские диверсионно-разведывательные группы, которые ночью прорывались в направлении Херсона.