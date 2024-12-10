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10 грудня 2024, 10:22

Окупанти вдарили дроном по селищу на Херсонщині: загинула жінка

10 грудня 2024, 10:22
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ілюстративне фото: Нацполіція
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Сьогодні вранці, 10 грудня, окупаційні війська РФ атакували безпілотником селище Одрадокам'янка Бериславського району. Внаслідок ворожого удару загинула пенсіонерка

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Херсонської обласної прокуратури.

Попередньо відомо, що росіяни атакували дроном одну з вулиць в Одрадокам'янці близько 06:00.

"Унаслідок скидання вибухівки загинула 74-річна жінка", — йдеться в повідомленні.

За фактом порушення законів та звичаїв війни триває досудове розслідування. Правоохоронці документують воєнні злочини, вчинені військовими РФ.

Нагадаємо, протягом минулої доби, 9 грудня, російські війська атакували 31 населений пункт Херсонщини. Внаслідок ворожих обстрілів одна людина загинула, семеро цивільних дістали поранення.

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