фото: ДТЕК

У Дніпропетровські області російські війська сьогодні, 9 грудня, вдарили безпілотником по автомобілю енергетиків ДТЕК. Внаслідок вибуху машина зазнала пошкоджень

Про це повідомляє пресцентр ДТЕК, передає RegioNews.

Зазначається, що, попри всі ризики, енергетики продовжують працювати. Відомо, що рембригада виконувала відновлювальні роботи поблизу зони бойових дій. Під час ремонту російський дрон влучив у автомобіль ДТЕК та вибухнув.

"На щастя, один з енергетиків завчасно помітив дрон, тому вони встигли знайти безпечне місце і ніхто з ремонтної бригади не постраждав. Битва за світло триває!", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, вранці 9 грудня окупаційні війська РФ обстріляли одну з ТЕС у Донецькій області. Внаслідок атаки загинув працівник станції Володимир Кіляров, ще двоє людей дістали поранення.