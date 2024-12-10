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10 декабря 2024, 10:22

Оккупанты ударили дроном по поселку на Херсонщине: погибла женщина

10 декабря 2024, 10:22
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Иллюстративное фото: Нацполиция
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Сегодня утром, 10 декабря, оккупационные войска РФ атаковали беспилотником поселок Одрадокаменка Бериславского района. В результате вражеского удара погибла пенсионерка

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Херсонской областной прокуратуры.

Предварительно известно, что россияне атаковали дроном одну из улиц в Одрадокаменке около 06:00.

"В результате сброса взрывчатки погибла 74-летняя женщина", — говорится в сообщении.

По факту нарушения законов и обычаев войны идет досудебное расследование. Правоохранители документируют военные преступления, совершенные военными РФ.

Напомним, за прошедшие сутки, 9 декабря, российские войска атаковали 31 населенный пункт Херсонщины. В результате вражеских обстрелов один человек погиб, семь гражданских получили ранения.

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