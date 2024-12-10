Оккупанты ударили дроном по поселку на Херсонщине: погибла женщина
Сегодня утром, 10 декабря, оккупационные войска РФ атаковали беспилотником поселок Одрадокаменка Бериславского района. В результате вражеского удара погибла пенсионерка
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Херсонской областной прокуратуры.
Предварительно известно, что россияне атаковали дроном одну из улиц в Одрадокаменке около 06:00.
"В результате сброса взрывчатки погибла 74-летняя женщина", — говорится в сообщении.
По факту нарушения законов и обычаев войны идет досудебное расследование. Правоохранители документируют военные преступления, совершенные военными РФ.
Напомним, за прошедшие сутки, 9 декабря, российские войска атаковали 31 населенный пункт Херсонщины. В результате вражеских обстрелов один человек погиб, семь гражданских получили ранения.