Російські війська вдарили дроном по цивільній автівці в Херсоні: водія госпіталізували

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Сьогодні ввечері, 9 грудня, окупаційні війська РФ атакували безпілотником цивільний автомобіль у Дніпровському районі Херсона. Поранення дістав місцевий житель

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Херcонської обласної військової адміністрації.

За наявними даними, окупанти атакували автомобіль близько 17:30.

"Через скидання вибухівки на транспортний засіб 44-річний чоловік дістав вибухову травму та множинні уламкові поранення спини", — йдеться у повідомленні.

Потерпілого ушпиталили до лікарні. Наразі херсонцю надають медичну допомогу.

Нагадаємо, 9 грудня у селищі Комишани Херсонського району чоловік підірвався на "розтяжці".

Також повідомлялося, що в передмісті Херсона росіяни скинули вибухівку з дрона на велосипедиста. Постраждав чоловік 64 років.