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10 грудня 2024, 09:16

Росіяни вбили мешканця Херсонщини, поранені 7 цивільних

10 грудня 2024, 09:16
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ілюстративне фото: Нацполіція
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Протягом минулої доби, 9 грудня, російські війська атакували 31 населений пункт Херсонщини. Внаслідок ворожих обстрілів одна людина загинула, семеро цивільних дістали поранення

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися: Херсон, Садове, Антонівка, Іванівка, Придніпровське, Велетенське, Дніпровське, Станіслав, Софіївка, Широка Балка, Гончарне, Комишани, Розлив, Берислав, Ольгівка, Львове, Золота Балка, Новоолександрівка, Нововоронцовка, Дудчани, Шляхове, Зміївка, Токарівка, Червоний Маяк, Саблуківка, Шилова Балка, Михайлівка, Милове, Качкарівка, Козацьке та Веселе.

"Через російську агресію 1 людина загинула, ще 7 - дістали поранення", — йдеться у повідомленні.

Російські загарбники били по критичній, соціальній інфраструктурі та житлових кварталах регіону. Окупанти пошкодили три багатоповерхівки та вісім приватних будинків. Також росіяни понівечили кілька приватних автомобілів.

Нагадаємо, 9 грудня у селищі Комишани Херсонського району чоловік підірвався на "розтяжці".

Також повідомлялося, що в передмісті Херсона росіяни скинули вибухівку з дрона на велосипедиста. Постраждав чоловік 64 років.

Раніше повідомлялося, що через удари БпЛА по Херсону та передмісті загинув чоловік, постраждали двоє цивільних.

РФ війна Херсонська ОДА обстріли Херсонська область загиблий постраждалі Прокудін Олександр Сергійович
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