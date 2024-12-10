Росіяни вбили мешканця Херсонщини, поранені 7 цивільних

ілюстративне фото: Нацполіція

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися: Херсон, Садове, Антонівка, Іванівка, Придніпровське, Велетенське, Дніпровське, Станіслав, Софіївка, Широка Балка, Гончарне, Комишани, Розлив, Берислав, Ольгівка, Львове, Золота Балка, Новоолександрівка, Нововоронцовка, Дудчани, Шляхове, Зміївка, Токарівка, Червоний Маяк, Саблуківка, Шилова Балка, Михайлівка, Милове, Качкарівка, Козацьке та Веселе.

"Через російську агресію 1 людина загинула, ще 7 - дістали поранення", — йдеться у повідомленні.

Російські загарбники били по критичній, соціальній інфраструктурі та житлових кварталах регіону. Окупанти пошкодили три багатоповерхівки та вісім приватних будинків. Також росіяни понівечили кілька приватних автомобілів.

Нагадаємо, 9 грудня у селищі Комишани Херсонського району чоловік підірвався на "розтяжці".

Також повідомлялося, що в передмісті Херсона росіяни скинули вибухівку з дрона на велосипедиста. Постраждав чоловік 64 років.

Раніше повідомлялося, що через удари БпЛА по Херсону та передмісті загинув чоловік, постраждали двоє цивільних.