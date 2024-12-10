Війська РФ вдарили по Запоріжжю та області безпілотниками: є руйнування
Протягом минулої доби, 9 грудня, російські окупаційні війська завдали 313 ударів по 13 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок ворожих обстрілів пошкоджена цивільна інфраструктура
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.
"Надійшло 9 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали", – йдеться у повідомленні.
Іван Федоров додав, що вчора:
- 157 БпЛА різної модифікації атакували Запоріжжя, Біленьке, Лобкове, Оріхів, Гуляйполе, Новоандріївку, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Білогір'я, Новодарівку, Малинівку та Ольгівське.
- три ворожі обстріли РСЗВ накрили Новоданилівку та Лобкове.
- 153 артобстріли завдали окупанти по території Лобкового, Оріхова, Гуляйполя, Щербаків, Новоандріївки, Новоданилівки, Малої Токмачки, Білогір'я, Малинівки, Новодарівки та Ольгівського.
Нагадаємо, 9 грудня російський дрон атакував вантажівку волонтерів у прифронтовому Оріхові на Запоріжжі.
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