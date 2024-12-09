Під Херсоном чоловік підірвався на "розтяжці"

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Інцидент стався сьогодні, 9 грудня, у селищі Комишани Херсонського району. Через детонацію "розтяжки" постраждав місцевий житель

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Херcонської обласної військової адміністрації.

"57-річний чоловік дістав вибухову травму, контузію, поранення шиї та грудної клітини. "Швидка” доставила потерпілого до лікарні для надання меддопомоги", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у селі Львове Бериславського району мешканка Херсонщини їхала на скутері та підірвалася на "розтяжці".

Раніше повідомлялося, що на Чернігівщині чоловік хотів підірвати рідного брата на "розтяжці" через конфлікт за спадщину.