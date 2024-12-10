Окупанти атакували дронами Очаків і громаду на Миколаївщині
Протягом минулої доби російські війська атакували дронами-камікадзе Куцурубську та Очаківську громади Миколаївського району, зокрема й місто Очаків
Про це повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає RegioNews.
Відомо, що о 14:10 загарбники атакували FPV-дроном Куцурубську громаду. На щастя, люди не постраждали.
"Також учора, 9 грудня, дронами типу FPV ворог тричі атакував м. Очаків та акваторію Очаківської громади. Постраждалих немає", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 9 грудня російський дрон атакував вантажівку волонтерів у прифронтовому Оріхові на Запоріжжі.
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