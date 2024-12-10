Окупанти атакували дронами Очаків і громаду на Миколаївщині

29 листопада 2024

Що очікує українців у грудні: "тисяча Зеленського", підвищені податки та нові правила бронювання від мобілізації

Перший місяць зими принесе українцям багато нововведень і насамперед це стосується підвищення податків — оновлення в цій фіскальній частині набудуть чинності вже з 1 грудня. Також для бізнесу запровад...