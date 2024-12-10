Россияне убили жителя Херсонщины, ранены 7 гражданских

Иллюстративное фото: Нацполиция

За прошедшие сутки, 9 декабря, российские войска атаковали 31 населенный пункт Херсонщины. В результате вражеских обстрелов один человек погиб, семеро гражданских получили ранения

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.

За прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались: Херсон, Садовое, Антоновка, Ивановка, Приднепровское, Велетенское, Днепровское, Станислав, Софиевка, Широкая Балка, Гончарное, Камышаны, Разлив, Берислав, Ольговка, Львово, Золотая Балка, Новоалександровка, Нововоронцовка, Дудчаны, Шляховое, Змиевка, Токаревка, Красный Маяк, Саблуковка, Шилова Балка, Михайловка, Милово, Качкаровка, Казацкое и Веселое

"Из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 7 - получили ранения", — говорится в сообщении.

Российские захватчики избивали по критической, социальной инфраструктуре и жилым кварталам региона. оккупанты повредили три многоэтажки и восемь частных домов. Также россияне изуродовали несколько частных автомобилей.

Напомним, 9 декабря в поселке Камышаны Херсонского района мужчина взорвался на "растяжке".

Также сообщалось, что в пригороде Херсона россияне сбросили взрывчатку с дрона на велосипедиста. Пострадал мужчина 64 года.

Ранее сообщалось, что из-за ударов БпЛА по Херсону и пригороду погиб мужчина, пострадали двое гражданских.