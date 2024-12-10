17:00  09 декабря
В центре Днепра человек прыгнул с моста
20:20  09 декабря
Глава АМКУ Павел Кириленко незаконно обогатился более чем на 72 млн грн, — НАБУ
12:34  09 декабря
Двух подростков в Ровенской области, которые вылезли на железнодорожный вагон, ударило током
UA | RU
UA | RU
10 декабря 2024, 09:15

Россияне убили жителя Херсонщины, ранены 7 гражданских

10 декабря 2024, 09:15
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото: Нацполиция
Читайте також
українською мовою

За прошедшие сутки, 9 декабря, российские войска атаковали 31 населенный пункт Херсонщины. В результате вражеских обстрелов один человек погиб, семеро гражданских получили ранения

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.

За прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались: Херсон, Садовое, Антоновка, Ивановка, Приднепровское, Велетенское, Днепровское, Станислав, Софиевка, Широкая Балка, Гончарное, Камышаны, Разлив, Берислав, Ольговка, Львово, Золотая Балка, Новоалександровка, Нововоронцовка, Дудчаны, Шляховое, Змиевка, Токаревка, Красный Маяк, Саблуковка, Шилова Балка, Михайловка, Милово, Качкаровка, Казацкое и Веселое

"Из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 7 - получили ранения", — говорится в сообщении.

Российские захватчики избивали по критической, социальной инфраструктуре и жилым кварталам региона. оккупанты повредили три многоэтажки и восемь частных домов. Также россияне изуродовали несколько частных автомобилей.

Напомним, 9 декабря в поселке Камышаны Херсонского района мужчина взорвался на "растяжке".

Также сообщалось, что в пригороде Херсона россияне сбросили взрывчатку с дрона на велосипедиста. Пострадал мужчина 64 года.

Ранее сообщалось, что из-за ударов БпЛА по Херсону и пригороду погиб мужчина, пострадали двое гражданских.

РФ война Херсонская ОГА обстрелы Херсонская область погибший пострадавшие Прокудин Александр Сергеевич
Оккупанты атаковали дронами Очаков и общину на Николаевщине
10 декабря 2024, 08:37
Войска РФ ударили по Запорожью и области беспилотниками: есть разрушения
10 декабря 2024, 08:15
В Днепропетровской области россияне атаковали машину ремонтной бригады ДТЭК
09 декабря 2024, 19:10
Все новости »
09 декабря 2024
Сколько "стоит" судья Печерского суда?
Государство защитило военных и их семьи от судебных тяжб во время военного положения, но почему-то для судьи Новака закон не писан
05 декабря 2024
Почему Министерство единства во главе с Чернышовым не сможет вернуть домой миллионы украинцев
В Украине появилась новая государственная структура, главной целью которой является возвращение украинцев домой. Созданное Министерство национального единства возглавил опальный экс-глава «Нафтогаза» ...
29 ноября 2024
Что ожидает украинцев в декабре: тысяча Зеленского, повышенные налоги и новые правила бронирования от мобилизации
Первый месяц зимы принесет украинцам много нововведений и, прежде всего, это касается повышения налогов — обновления в этой фискальной части вступят в силу уже с 1 декабря. Также для бизнеса введена н...
23 ноября 2024
Что не так с Планом стойкости от Зеленского
На тысячный день полномасштабной войны с Россией президент Украины Владимир Зеленский провозгласил в Верховной Раде План стойкости. План охватывает фактически все сферы жизни государства и общества, ф...
На Полтавщине будут греметь взрывы: где будет громко
10 декабря 2024, 09:45
Мобилизация украинцев с 18 лет: США обещают экипировать всех новобранцев снаряжением
10 декабря 2024, 08:55
Оккупанты атаковали дронами Очаков и общину на Николаевщине
10 декабря 2024, 08:37
Войска РФ ударили по Запорожью и области беспилотниками: есть разрушения
10 декабря 2024, 08:15
Россияне вывели в Черное море носитель крылатых ракет "Калибр"
10 декабря 2024, 08:05
На Волыни задержали Ивана из Киевщины, который "сменил пол" и стал Иванкой, чтобы выехать в Польшу
10 декабря 2024, 07:45
На Сумщине "Стальная Граница" уничтожила БМП и "буханку" оккупантов
10 декабря 2024, 07:15
На Буковине обезвредили неразорванную боевую часть вражеской ракеты
10 декабря 2024, 06:58
В Укрэнерго уточнили, когда и кому будут выключать свет 10 декабря
10 декабря 2024, 06:33
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Сколько "стоит" судья Печерского суда?
Почему Министерство единства во главе с Чернышовым не сможет вернуть домой миллионы украинцев
Все публикации »
Кирилл Сазонов
Сергей Фурса
Юрий Богданов
Все блоги »