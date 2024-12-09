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09 грудня 2024, 15:35

У передмісті Херсона росіяни скинули вибухівку з дрона на велосипедиста

09 грудня 2024, 15:35
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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У понеділок, 9 грудня, російські окупанти атакували БпЛА передмістя Херсона. Внаслідок скиду вибухівки з дрона постраждав місцевий житель

Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко, передає RegioNews.

Росіяни скинули вибухівку на херсонця, який їхав на велосипеді, близько 14:00.

"Чоловік 64 років отримав мінно-вибухову травму та уламкове поранення. Наразі його ушпиталено", – йдеться в повідомленні.

За наявною інформацією, медики оцінюють стан потерпілого як середній.

Раніше повідомлялося, що сьогодні, 9 грудня, окупанти вкотре атакували Херсон та передмістя. Через удари БпЛА загинув чоловік, постраждали двоє цивільних.

РФ окупанти Херсон БПЛА атака велосипед Мрочко Роман Миколайович постраждалий
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