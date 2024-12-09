Окупанти вкотре атакували Херсон та передмістя: є загиблий і поранені
У понеділок, 9 грудня, близько 11:30 росіяни дроном атакували авто у Дніпровському районі Херсону
Про це повідомив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко, інформує RegioNews.
Внаслідок атаки несумісні з життям травми отримав чоловік. Дані встановлюються.
Також під ворожий обстріл у Центральному районі міста потрапила 60-річна жінка. Її госпіталізували з вибуховою травмою та уламковим пораненням.
Крім того, є поранений у передмісті Херсона. 61-річний чоловік постраждав внаслідок скиду росіянами вибухівки з дрона. У нього уламкові поранення.
Нагадаємо, 9 грудня російські окупанти вдарили по центру Херсона. Поранена 44-річна жінка.
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