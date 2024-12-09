фото: Роман Мрочко/Facebook

У понеділок, 9 грудня, близько 11:30 росіяни дроном атакували авто у Дніпровському районі Херсону

Про це повідомив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко, інформує RegioNews.

Внаслідок атаки несумісні з життям травми отримав чоловік. Дані встановлюються.

Також під ворожий обстріл у Центральному районі міста потрапила 60-річна жінка. Її госпіталізували з вибуховою травмою та уламковим пораненням.

Крім того, є поранений у передмісті Херсона. 61-річний чоловік постраждав внаслідок скиду росіянами вибухівки з дрона. У нього уламкові поранення.

Нагадаємо, 9 грудня російські окупанти вдарили по центру Херсона. Поранена 44-річна жінка.