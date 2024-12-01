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01 грудня 2024, 11:15

У Херсоні росіяни скинули вибухівку на маршрутку з пасажирами: 3 людини загинули, 11 поранені

01 грудня 2024, 11:15
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ілюстративне фото: Нацполіція
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У неділю вранці, 1 грудня, російська армія скинула вибухівку на маршрутне таксі у Дніпровському районі Херсона. Внаслідок ворожої атаки три людини загинули, ще 11 місцевих мешканців дістали поранення

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.

Він уточнив, що окупанти скинули вибухівку на маршрутне таксі з пасажирами близько 8:15.

"Наразі відомо про 11 постраждалих. Троє людей дістали поранення, несумісні з життям. Восьмеро перебувають у лікарні. У шістьох херсонців діагностували мінно-вибухові травми. В 56-річної жінки - уламкове поранення голови, руки та ніг. Ще одна 70-річна жителька дістала перелом гомілки", — йдеться в повідомленні.

Усі потерпілі херсонці перебувають під наглядом лікарів.

Нагадаємо, 30 листопада окупанти вдарили по зупинці у селищі Антонівка Херсонського району. Внаслідок артобстрілу загинули чоловік та жінка, одна людина дістала поранення.

Також вчора росіяни атакували з дрона громадський транспорт у Херсоні. Постраждали чотверо місцевих мешканців.

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