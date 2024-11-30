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30 листопада 2024, 15:20

Окупанти обстріляли зупинку у передмісті Херсона: двоє загиблих і поранена

30 листопада 2024, 15:20
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фото: з відкритих джерел
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У суботу, 30 листопада, близько 11:15 російські військові поцілили по одній із зупинок у селищі Антонівка Херсонського району

Про це повідомляє пресслужба прокуратури, передає RegioNews.

Внаслідок артобстрілу загинув чоловік та жінка, ще одна жінка отримала поранення та була госпіталізована.

Правоохоронці задокументували наслідки ворожої атаки.

Нагадаємо, 30 листопада окупанти атакували з дрона громадський транспорт у Херсоні. Постраждали чотири людини.

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